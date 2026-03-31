Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
|
31.03.2026 23:55:08
McCormick acquires Unilever food arm in US$44.8 billion merger
UNILEVER agreed to combine its food business with spice maker McCormick & Co. in a US$44.8 billion deal that will create a global seasonings,...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unilever PLC
|
31.03.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 legt zum Ende des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
31.03.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
31.03.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
31.03.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
31.03.26
|Konsumgüterkonzern Unilever verhängt Einstellungsstopp (dpa-AFX)
|
31.03.26
|McCormick und Unilever sprechen weiterhin: Milliarden für Lebensmittelgeschäft (dpa-AFX)
|
31.03.26
|Unilever verhängt wegen Iran-Krieg globalen Einstellungsstopp (Spiegel Online)
|
27.03.26
|Musks X scheitert mit Klage gegen abtrünnige Werbekunden (dpa-AFX)