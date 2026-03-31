Unilever Aktie

Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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31.03.2026 23:55:08

McCormick acquires Unilever food arm in US$44.8 billion merger

UNILEVER agreed to combine its food business with spice maker McCormick & Co. in a US$44.8 billion deal that will create a global seasonings,...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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