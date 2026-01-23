McCormick hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

McCormick hat am 22.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte McCormick ein EPS von 0,800 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,85 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,80 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte McCormick ein EPS von 2,92 USD je Aktie vermeldet.

McCormick hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 6,84 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 6,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,02 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 6,83 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at