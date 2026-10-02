McCormick hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

McCormick hat am 01.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte McCormick 0,840 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,72 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,02 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at