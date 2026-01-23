McCormick: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

McCormick äußerte sich am 22.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,84 USD, nach 0,800 USD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,91 Prozent auf 1,85 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,80 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

McCormick hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,92 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 6,84 Milliarden USD – ein Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem McCormick 6,72 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,02 USD und einem Umsatz von 6,83 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at