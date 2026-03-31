Unilever Aktie

Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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31.03.2026 16:22:46

McCormick to Combine With Unilever Food Unit to Create a Spice Giant

The deal ends Unilever’s time in the food industry and will create a multibillion-dollar group under the McCormick name.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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