Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
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25.11.2026 19:01:14
McCormick-Unilever $44.8 Billion Merger Clears Hurdle as UK Regulator Weighs Colman’s Sale
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Nachrichten zu Unilever PLC
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25.11.26
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Analysen zu Unilever PLC
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Bernstein Research
|25.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
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|UBS AG
|04.11.26
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|Deutsche Bank AG
|04.11.26
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|Deutsche Bank AG
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|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
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