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02.10.2026 06:31:29
McCormick: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
McCormick hat am 01.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 2,02 Milliarden USD gegenüber 1,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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