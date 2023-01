McCormick zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

McCormick präsentierte in der am 26.01.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2022 endete.

Das EPS lag bei 0,730 USD. Im letzten Jahr hatte McCormick einen Gewinn von 0,840 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,00 Prozent auf 1,70 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,864 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 1,77 Milliarden USD ausgegangen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,53 USD gegenüber 3,05 USD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 6,35 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 2,66 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 6,42 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at