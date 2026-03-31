Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
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31.03.2026 14:48:00
McCormick’s stock having worst month in 46 years, as investors frown on Unilever Foods deal
McCormick’s stock was set to surge amid talks to combine with Unilever’s foods business, but there’s no mention of the deal in the earnings report.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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