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10.08.2026 06:31:29
McCoy Global: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
McCoy Global präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Mit einem Umsatz von 17,2 Millionen CAD, gegenüber 24,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 28,32 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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