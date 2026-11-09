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09.11.2026 06:31:29
McCoy Global mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
McCoy Global lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das McCoy Global ein Ergebnis je Aktie von 0,020 CAD vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat McCoy Global im vergangenen Quartal 13,4 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte McCoy Global 14,8 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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