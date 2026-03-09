McCoy Global präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

McCoy Global hat am 06.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,23 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei McCoy Global noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 CAD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25,6 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte McCoy Global einen Umsatz von 25,2 Millionen CAD eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,340 CAD gegenüber 0,330 CAD im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 83,78 Millionen CAD gegenüber 77,52 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at