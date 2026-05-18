McCoy Global: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

McCoy Global hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 CAD. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 51,63 Prozent auf 9,4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 19,4 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at