McCoy Global vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

McCoy Global präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 CAD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei McCoy Global ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 14,8 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem McCoy Global 15,8 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at