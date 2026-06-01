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01.06.2026 06:31:29
McDermott International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
McDermott International präsentierte am 30.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte McDermott International -3,750 USD je Aktie generiert.
McDermott International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,58 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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