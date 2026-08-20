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20.08.2026 06:31:29
McDermott International präsentierte Quartalsergebnisse
McDermott International lud am 19.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat McDermott International in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,30 Milliarden USD im Vergleich zu 2,51 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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