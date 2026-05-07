RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
07.05.2026 13:00:06
McDonald’s, Burger King and Taco Bell Report Strong Sales Amid Rising Consumer Costs
Fallout from the war in Iran didn’t dampen quarterly results at McDonald’s, Burger King and Taco Bell.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!