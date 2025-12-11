|Umstritten
11.12.2025 13:57:38
McDonald's-Aktie stabil: Heftige Kritik an KI-Werbung - Spot wird gestoppt
Der Weihnachts-Spot sollte eigentlich komisch sein. Zu verschiedenen Szenen wird gesungen: "Es ist die schrecklichste Zeit des Jahres" (It's the most terrible time of the year), eine Anspielung auf den Weihnachtssong "It's the most wonderful time of the year". Die Botschaft sollte sein: Das Chaos kann man nur bei McDonald's überstehen.
Dazu sieht man etwa einen Mann, der mit einem riesigen Weihnachtsbaum über eine spiegelglatte Grachtenbrücke radelt. Ein Schlittschuhläufer rutscht aus. Eine Frau wird Meter von einer Straßenbahn mitgeschleift. Der Weihnachtsmann steckt mit Pferdeschlitten im Stau.
"Klischees" und "gruselig"
Doch das kam gar nicht an. Niederländer lästerten im Internet über "Klischees" und deutlich fabrizierte Fotos. Auch international hagelte es negative Kommentare in den sozialen Medien über den Einsatz von KI. Der Spot sei "gruselig", "schlecht montiert" und "unlogisch". Bemängelt wurde auch, dass das Unternehmen kein Geld für echte Schauspieler und Kameraleute ausgegeben habe.
McDonald's Niederlande nahm den Spot vom Netz und sprach von einer "wichtigen Lernerfahrung" beim Einsatz von KI. Ein Unternehmenssprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur: Der Spot sollte "die stressigen Momente während der Feiertage in den Niederlanden zeigen". Nach den vielen negativen Kommentaren "stellen wir jedoch fest, dass diese Zeit für viele Gäste "die schönste Zeit des Jahres" ist".
Im vorbörslichen NYSE-Handel zeigt sich die McDonald's-Aktie zeitweise unbewegt bei 310,53 US-Dollar.
/xx/DP/nas
AMSTERDAM (dpa-AFX)
