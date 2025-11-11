Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
|
11.11.2025 21:55:00
McDonald’s and other companies are calling out the impact of SNAP delays on consumers
One analyst says payment delays across states are likely, even after the government’s reopening.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!