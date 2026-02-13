|
13.02.2026 06:31:29
McDonalds: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
McDonalds hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 181,40 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 116,57 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10 072,46 Milliarden ARS – ein Plus von 57,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem McDonalds 6 383,93 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 620,02 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatte McDonalds ein EPS von 434,49 ARS je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 33 483,59 Milliarden ARS gegenüber 23 734,29 Milliarden ARS im Vorjahr ausgewiesen.
