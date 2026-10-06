McDonald's Aktie

McDonald's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.10.2026 23:29:29

McDonald's Faces Lawsuit Over Alleged AI-Assisted Price Coordination

(RTTNews) - McDonald's (MCD) has been sued in federal court in Chicago in a proposed nationwide class action accusing the fast-food chain of illegally coordinating menu prices across its franchised and company-owned restaurants through an AI-powered pricing system.

The lawsuit alleges McDonald's conspired with independent franchisees to fix prices using algorithms trained on nonpublic data, potentially affecting millions of customers.

The lawsuit follows a Reuters report that McDonald's uses machine-learning technology to analyse millions of daily transactions across its nearly 14,000 restaurants and provide pricing recommendations.

The system considers factors including local demand, operating costs and competition. The plaintiff's attorney accused McDonald's of using its data and franchise network to raise prices.

McDonald's denied the allegations, calling them speculative and uninformed. The company said AI does not set the price of a Big Mac or any other menu item, and that franchisees make their own pricing decisions.

It also said recommendations are not mandatory and denied using dynamic pricing or setting prices based on individual customers' willingness to pay.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu McDonald's Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu McDonald's Corp.

mehr Analysen
24.09.26 McDonald's Kaufen DZ BANK
24.09.26 McDonald's Buy UBS AG
24.09.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
21.09.26 McDonald's Buy UBS AG
15.09.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

McDonald's Corp. 206,90 -0,29% McDonald's Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen