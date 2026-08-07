McDonalds gewährte Anlegern Blick in die Bücher

McDonalds gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,60 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,35 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 9,83 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 9,48 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at