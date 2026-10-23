Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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23.10.2026 12:27:00
McDonald's Has Lost a Fifth of Its Value in 2026. Is It Time to Buy?
McDonald's (NYSE: MCD) stock has been under pressure this year. The company's share price is down just under 20% across 2026's trading, and it's off almost 28% from its lifetime high.
The company is facing declining consumer traffic, more challenging unit economics, and price increases that have complicated its value proposition, as well as the possibility that GLP-1s and other diet drugs will become a sustained limiting factor on demand.
With the stock down substantially, is McDonald's a good buy right now?
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