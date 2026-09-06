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WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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06.09.2026 09:55:00
McDonald's Has Raised Its Dividend Every Year Since 1976. Here Are 3 Reasons I'd Buy It and Never Sell.
Has your search for a new income-generating holding led you to McDonald's (NYSE: MCD) yet? Its forward-looking dividend yield of 2.9% is certainly respectable enough, although there's no denying you could find better.Nevertheless, if your portfolio needs more reliable cash flow or if you're just looking for a bargain, stepping into a long-term position in this fast-food restaurant chain's stock while it's down 24% from its February peak could be a brilliant decision.Here are the three biggest reasons why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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