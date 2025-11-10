McDonalds hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

McDonalds veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 76,68 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte McDonalds 70,38 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,23 Prozent auf 109,01 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 102,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at