McDonalds hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

McDonalds hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 219,32 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 176,00 ARS je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat McDonalds in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10 734,29 Milliarden ARS im Vergleich zu 9 401,95 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at