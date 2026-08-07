McDonalds informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

McDonalds hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,51 Prozent auf 35,87 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 38,78 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at