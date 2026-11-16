Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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16.11.2026 19:30:01
McDonald's Is Underperforming the S&P 500 and Nasdaq-100. Could January Mark a Turning Point?
McDonald's (NYSE:MCD) stock has been trailing the major indexes this year, down about 10% year to date. But since the end of September, when it fell to around $230 per share, McDonald's stock has jumped nearly 20% to its current $275 per share.
But the real turning point for the fast-food restaurant giant could come in January 2027. Here's why.
Image source: Getty Images.
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