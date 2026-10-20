McDonald's Aktie

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WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

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20.10.2026 23:31:03

McDonald's Launches Disney Villains Boo Buckets For Halloween

(RTTNews) - McDonald's has teamed up with Disney to launch a new collection of Halloween Boo Buckets featuring five famous Disney villains as part of its Happy Meal lineup.

Available for a limited time beginning October 20, the collection includes designs inspired by Jafar, Ursula, Scar, Cruella de Vil and Maleficent. Each bucket comes with villain-themed stickers and replaces the traditional Happy Meal box.

Customers can choose a hamburger or four- or six-piece Chicken McNuggets, accompanied by French fries, apple slices and a drink. Prices vary by restaurant and location.

The launch marks the 40th anniversary of McDonald's Boo Buckets, which debuted nationally in 1986 following a limited test a year earlier.

However, the new designs have drawn criticism from some customers who say they lack a traditional Halloween look and have called for the return of the original McPunk'n, McBoo and McGoblin designs, along with their lids.

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