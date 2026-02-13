McDonalds legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

McDonalds stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,22 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,92 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,77 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,93 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 16,70 CAD gegenüber 15,60 CAD im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,79 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 37,57 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 35,51 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at