McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Wachstum im Blick
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04.08.2026 13:52:00
McDonald's mit gemischter Entwicklung im zweiten Quartal - Aktie steigt
Im abgelaufenen Quartal erzielte McDonald's konzernweit einen Umsatz von 7,1 Milliarden US-Dollar, vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Auf vergleichbarer Basis lag der Anstieg jedoch nur bei 1,3 Prozent. Der Überschuss wuchs unterdessen um fünf Prozent auf knapp 2,4 Milliarden Dollar.
McDonald's setzt auf günstigere Angebote
Zwar gaben die Kunden in den USA im Schnitt etwas mehr pro Mahlzeit aus als ein Jahr zuvor, doch im Gegenzug gingen die Besucherzahlen zurück. Dies deutet darauf hin, dass die Kunden wegen der allgemein gestiegenen Preise für Lebensmittel und Sprit bei Restaurantbesuchen sparen.
Nachdem McDonald's über Jahre hinweg stärker auf höherpreisige Burger-Angebote gesetzt hatte, führte der Konzern zuletzt auch in den USA vermehrt günstigere Sparmenüs ein.
Die McDonald's-Aktie gewinnt vorbörslich an der NYSE zeitweise 1,42 Prozent auf 269,03 US-Dollar.
dpa (AFX)
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