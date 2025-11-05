McDonald's Aktie

McDonald's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

05.11.2025 13:47:34

McDonald's Q3 Net Income Rises; Global Comps. Up 3.6%

(RTTNews) - McDonald's (MCD) reported that its third quarter consolidated operating income increased 5%, or up 3% in constant currencies, year-over-year. Excluding charges, consolidated operating income increased 3%, or up 1% in constant currencies. Global comparable sales increased 3.6%, with growth of 2.4% in the U.S. Systemwide sales increased 8%, or were up 6% in constant currencies.

Third quarter net income increased to $2.28 billion from $2.26 billion, last year. Earnings per share was $3.18, an increase of 2%, or flat in constant currencies, from last year. Excluding charges, earnings per share was at $3.22, a decrease of 1% in constant currencies. Analysts on average expected the company to report profit per share of $3.33, for the quarter. Analysts' estimates typically exclude special items.

Third quarter total revenues increased to $7.08 billion from $6.87 billion, last year. Analysts on average had estimated $7.09 billion in revenue.

Shares of McDonald's are up 0.5% in pre-market trade on Wednesday.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

06.11.25 McDonald's Kaufen DZ BANK
05.11.25 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
16.09.25 McDonald's Market-Perform Bernstein Research
03.09.25 McDonald's Buy UBS AG
McDonald's Corp. 260,50 0,91%

