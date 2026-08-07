McDonalds stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

McDonalds hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 194,87 ARS. Im letzten Jahr hatte McDonalds einen Gewinn von 150,27 ARS je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10 001,96 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 7 860,73 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at