13.02.2026 06:31:29
McDonalds stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
McDonalds hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,03 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat McDonalds im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,01 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 6,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 11,95 USD gegenüber 11,39 USD je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 26,89 Milliarden USD – ein Plus von 3,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem McDonalds 25,92 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at

