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11.11.2026 06:31:29
McDonalds stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
McDonalds hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 80,83 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 76,68 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,90 Prozent auf 105,85 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 109,01 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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