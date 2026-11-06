McDonalds stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

McDonalds hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Mit einem Umsatz von 36,77 Milliarden BRL, gegenüber 38,56 Milliarden BRL im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,65 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at