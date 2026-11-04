Talenthouse Aktie
WKN: 552932 / ISIN: CH0010819867
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04.11.2026 21:41:00
McDonald’s tests new value menu as fast-food discount wars heat up
The burger chain is overhauling its menu and seeking to deliver a “clear and compelling value proposition.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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