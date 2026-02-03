McDonald's Aktie

McDonald's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Luxus-Beilage 03.02.2026 17:12:00

McDonald’s überrascht mit Luxus-Nuggets - Aktie höher

McDonald’s überrascht mit Luxus-Nuggets - Aktie höher

Eine Kombination aus Chicken-Nuggets und Kaviar klingt zunächst einmal nach einem April-Scherz - doch es ist eine echte Aktion von McDonald's in den USA.

Die Fast-Food-Kette will am 10. Februar eine beschränkte Anzahl von Paketen mit jeweils einer Dose "McNugget Caviar" online verschenken. Zusätzlich zu einer Unze Kaviar (28 Gramm) soll es einen 25-Dollar-Gutschein für die Nuggets sowie Crème fraîche und einen Perlmutt-Löffel geben.

McDonald's machte auf Anfrage keine Angaben dazu, wie viele Kaviar-Pakete vergeben werden. Sie werden ausschließlich über eine Website in den USA angeboten, wie es hieß.

Die Aktion widerspricht mit ihrem Luxus-Charakter dem aktuellen Trend, dass McDonald's und andere Fast-Food-Ketten im US-Markt im vergangenen Jahr günstigere Menü-Bündel ins Angebot nehmen mussten. Der Grund war, dass Menschen mit geringeren Einkommen angesichts der wirtschaftlichen Lage spürbar ihre Ausgaben bei den Schnellrestaurants zurückgefahren hatten.

Im NYSE-Handel zeigt sich die McDonald's-Aktie zeitweise 1,1 Prozent höher bei 322,04 US-Dollar.

/so/DP/zb

CHICAGO (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

McDonald`s-Aktie fester: Umsatz und Gewinn steigen
McDonald`s-Aktie stabil: Heftige Kritik an KI-Werbung - Spot wird gestoppt
Erste Schätzungen: McDonalds legt Quartalsergebnis vor

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com,Alberto Stocco / Shutterstock.com,Tomasz Bidermann / Shutterstock.com,Pola Damonte / Shutterstock.com

Nachrichten zu McDonald's Corp.

mehr Nachrichten