McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Luxus-Beilage
|
03.02.2026 17:12:00
McDonald’s überrascht mit Luxus-Nuggets - Aktie höher
Die Fast-Food-Kette will am 10. Februar eine beschränkte Anzahl von Paketen mit jeweils einer Dose "McNugget Caviar" online verschenken. Zusätzlich zu einer Unze Kaviar (28 Gramm) soll es einen 25-Dollar-Gutschein für die Nuggets sowie Crème fraîche und einen Perlmutt-Löffel geben.
McDonald's machte auf Anfrage keine Angaben dazu, wie viele Kaviar-Pakete vergeben werden. Sie werden ausschließlich über eine Website in den USA angeboten, wie es hieß.
Die Aktion widerspricht mit ihrem Luxus-Charakter dem aktuellen Trend, dass McDonald's und andere Fast-Food-Ketten im US-Markt im vergangenen Jahr günstigere Menü-Bündel ins Angebot nehmen mussten. Der Grund war, dass Menschen mit geringeren Einkommen angesichts der wirtschaftlichen Lage spürbar ihre Ausgaben bei den Schnellrestaurants zurückgefahren hatten.
Im NYSE-Handel zeigt sich die McDonald's-Aktie zeitweise 1,1 Prozent höher bei 322,04 US-Dollar.
CHICAGO (dpa-AFX)
