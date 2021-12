McDonald's verkauft Digital-Startup an MasterCard - Aktien im Plus

McDonald's verkauft ein erst vor drei Jahren gekauftes Startup an den Kreditkartenkonzern MasterCard.

Wie die Schnellrestaurantkette mitteilte, soll die Dynamic Yield Ltd durch die Übernahme beschleunigt wachsen. McDonald's wolle weiter mit Dynamic Yield und MasterCard zusammenarbeiten, um die Technologie des Unternehmens auf weitere Märkte zu bringen.

Das Startup unterstützt Einzelhändler dabei, Verbrauchern personalisierte digitale Werbeaktionen unter Verwendung von Kundendatenströmen anzubieten. "Mit der Expertise von Dynamic Yield und unserer Größe und unseren Beziehungen werden wir in der Lage sein, die Verbindungen zwischen dem Endverbraucher und unseren Kunden auf ein neues Niveau zu heben", sagte Raj Seshadri, President of Data and Services bei MasterCard, laut Mitteilung.

Die McDonald's-Aktie gewinnt an der NYSE derzeit 0,97 Prozent auf 264,27 US-Dollar, das MasterCard-Papier steigt derweil 1,9 Prozent auf 343,43 US-Dollar.

Die Konditionen des Deals nannten die Unternehmen nicht.

Von Kimberly Chin

NEW YORK (Dow Jones)