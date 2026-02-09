McDonalds verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

McDonalds hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 52,03 JPY. Im letzten Jahr hatte McDonalds einen Gewinn von 57,99 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 104,28 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte McDonalds einen Umsatz von 101,86 Milliarden JPY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 255,04 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 240,39 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat McDonalds im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 416,60 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 405,48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at