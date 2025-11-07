McDonalds vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

McDonalds hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,38 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte McDonalds ein EPS von 4,27 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,75 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,37 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at