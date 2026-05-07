RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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07.05.2026 13:05:32
McDonald’s warns of price pressures from rising beef and energy costs
Fast food group beat expectations but record US ground beef prices threaten marginsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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