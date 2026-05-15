McDonalds: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

McDonalds hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 82,76 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 57,32 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent auf 103,97 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 101,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at