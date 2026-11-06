McDonalds: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

McDonalds veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,91 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,38 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 10,02 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,75 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at