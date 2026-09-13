Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|
13.09.2026 19:43:00
McDonald's Yields 3%, the Highest in Over 6 Years. Is the Dow Dividend Stock a Value Trap or Too Cheap to Ignore?
All income-minded investors can agree that, generally speaking, higher yields are better than lower yields. Still, wise investors know to be suspicious when a dividend stock's yield reaches unusually high levels. It could be a temporary entry opportunity. Or, however, it might be the result of weakness that's ultimately a red flag.
That's the challenge anyone eyeing a new stake in fast-food restaurant chain McDonald's (NYSE: MCD) is facing right now. Shares of the usually strong performer have tumbled 26% from their February peak, pushing the stock's forward-looking dividend yield up to a multi-year high of 3%. Is this an opportunity to plug into a long-proven powerhouse name at a bargain price, or is McDonald's a value trap?
First things first.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dow Inc
|
09.09.26
|S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dow von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
02.09.26
|S&P 500-Papier Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dow von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
25.08.26
|NYSE-Handel: S&P 500 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.08.26
|Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
|
19.08.26
|S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dow-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
12.08.26
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dow von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
05.08.26
|S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dow von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
27.07.26
|NYSE-Handel: S&P 500 beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Dow Inc
Aktien in diesem Artikel
|Dow Inc
|24,92
|-2,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.