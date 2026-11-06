McDonalds zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

McDonalds hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

McDonalds hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,18 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,16 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,08 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at