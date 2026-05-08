McEwen Mining legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

McEwen Mining hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,120 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat McEwen Mining mit einem Umsatz von insgesamt 74,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 107,42 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at