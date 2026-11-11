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11.11.2026 06:31:29
McEwen Mining: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
McEwen Mining hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,64 Prozent auf 43,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 50,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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