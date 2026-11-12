McEwen Mining: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

McEwen Mining hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -449,95 ARS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei McEwen Mining ein EPS von -6,640 ARS in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,51 Prozent auf 65,45 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 67,14 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at