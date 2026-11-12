|
12.11.2026 06:31:28
McEwen Mining: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
McEwen Mining hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -449,95 ARS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei McEwen Mining ein EPS von -6,640 ARS in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,51 Prozent auf 65,45 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 67,14 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!