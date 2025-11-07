McEwen Mining vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

McEwen Mining präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,01 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat McEwen Mining in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 50,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 52,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at